BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---------Bildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,54052055Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,8802725Varsa İade Tutarı (TL)8376,11Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)728,51Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 3,357Brüt Getiri (%)% 14,34Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)728,51Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 7Açıklamalar30.06.2021 tarihi itibarıyla fon toplam gider kesintisi bilgisidirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948909BIST