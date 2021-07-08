BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2021 17:14
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,54052055
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,94676744
Varsa İade Tutarı (TL)
8703,58
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
633,3
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,122
Brüt Getiri (%)
% 14,09
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
633,3
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
30.06.2021 itibarıyla fon toplam gider kesintisi raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948910
BIST
17:351.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -15,04
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:358,6866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:3510,3187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0682
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
17:35504,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,38
|Açılış
|: 504,14
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:35
|TUREX
|11,57
|11.672.707
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|34.885.167
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.244.623
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.685.101
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.304.844
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|45.764.964
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.746.876
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|5.051.300
|% -9,90
|
|GARAN
|8,57
|756.990.210
|% -1,83
|
|THYAO
|13,69
|688.654.267
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,11
|531.948.243
|% -0,56
|
|PETKM
|5,34
|434.377.667
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|377.939.446
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|377.939.446
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,87
|252.992.807
|% -1,58
|
|GARAN
|8,57
|756.990.210
|% -1,83
|
|PETKM
|5,34
|434.377.667
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,11
|531.948.243
|% -0,56
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6794
|8,6866
|% 0,01
|
|Euro
|10,3117
|10,3187
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,9217
|11,9815
|% -0,25
|
|Frank
|9,4576
|9,5146
|% 1,22
|
|Riyal
|2,3083
|2,3199
|% -0,03
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|2,68
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,69
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,03
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,14
|73,14
|-0,29
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:42KFEIN
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 26.58 lira fiyatla işlem gören hissede 930, 061 adet işlem
-
17:41XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 13 altında . İşlem hacmi 9, 192.00 milyon TL de
-
17:41TGSAS
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 12.35 lira fiyatla işlem gören hissede 762, 486 adet işlem
-
17:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 75 kaybederek (% -1.20 ) 1, 215
-
17:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVGYO, TUREX, DENGE, SILVR