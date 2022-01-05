BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
05.01.2022 17:33
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,89573
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
114083,45
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,776
Brüt Getiri (%)
% 21,22
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
114083,45
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleşen fon toplam gider kesintisi oranı bilgileridir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989047
BIST
18:002.005
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 41,80
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
2.007
En Düşük
1.955
18:0013,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1528
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,6308
En Düşük
13,2821
18:0015,4022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,2504
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,4511
En Düşük
15,0100
18:00796,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 13,59
|Açılış
|: 796,11
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
800,42
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler18:00
|IDGYO
|2,09
|3.319.550
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|4.517.249
|% 10,00
|
|SEKUR
|18,26
|35.025.345
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|BASGZ
|13,57
|397.325.295
|% 9,97
|
|ELITE
|24,48
|37.138.168
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|37.150.691
|% -9,91
|
|KLKIM
|17,70
|81.175.335
|% -7,72
|
|SANFM
|27,76
|20.202.017
|% -7,16
|
|BUCIM
|3,83
|52.816.512
|% -6,81
|
|THYAO
|23,96
|2.885.412.912
|% 5,09
|
|EREGL
|30,88
|2.539.828.766
|% 2,18
|
|GARAN
|11,45
|1.786.797.024
|% 0,17
|
|PETKM
|8,83
|1.602.821.070
|% 7,81
|
|SISE
|14,43
|1.309.534.367
|% 1,19
|
|PETKM
|8,83
|1.602.821.070
|% 7,81
|
|YKBNK
|3,50
|617.026.607
|% 2,04
|
|GARAN
|11,45
|1.786.797.024
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,29
|343.056.768
|% 1,33
|
|THYAO
|23,96
|2.885.412.912
|% 5,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5514
|13,5603
|% 1,14
|
|Euro
|15,3689
|15,4022
|% 1,65
|
|Sterlin
|18,3315
|18,4234
|% 1,39
|
|Frank
|14,7716
|14,8606
|% 1,38
|
|Riyal
|3,6024
|3,6204
|% 1,23
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|9,33
|
|Altın Gr.
|797
|797
|14,79
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,13
|0,19
|
|B. Petrol
|81,16
|81,16
|1,16
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59KLMSN
Yüzde 5.61 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 530, 545 adet işlem
-
17:58BSOKE
Yüzde 6.25 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 733, 467 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 456, 725 adet işlem
-
17:56KRSTL
Yüzde 9.68 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 644, 293 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 88 artarak (% 1.90 ) 2, 198