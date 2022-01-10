BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.01.2022 17:21
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2022
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,6049
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
64039,44
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,403
Brüt Getiri (%)
% 31,1
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
64039,44
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
01.01.2021-31.12-2021 tarihleri arasında gerçekleşen fon toplam gider kesintisi bilgisidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992046
BIST
17:072.066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 32,47
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:0713,8730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0666
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:0715,6782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0471
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:07799,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,92
|Açılış
|: 799,22
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:07
|YAPRK
|33,00
|15.433.101
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|34.388.422
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|129.618.438
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|58.844.594
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.089.050
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,30
|62.942.869
|% -9,66
|
|ELITE
|18,02
|250.264.467
|% -9,17
|
|RALYH
|11,56
|28.910.493
|% -4,78
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,77
|2.906.173
|% -3,83
|
|THYAO
|26,76
|3.494.747.212
|% 7,30
|
|GARAN
|11,85
|2.299.456.874
|% 0,85
|
|EREGL
|30,98
|1.757.006.338
|% 1,18
|
|KRDMD
|11,82
|1.744.414.992
|% 1,90
|
|SISE
|15,14
|1.708.419.453
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,75
|1.206.980.082
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,43
|683.616.573
|% 3,85
|
|GARAN
|11,85
|2.299.456.874
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,82
|1.744.414.992
|% 1,90
|
|THYAO
|26,76
|3.494.747.212
|% 7,30
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8514
|13,8730
|% 0,48
|
|Euro
|15,6422
|15,6782
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,7201
|18,8140
|% 0,04
|
|Frank
|14,9124
|15,0022
|% -0,42
|
|Riyal
|3,6797
|3,6982
|% 0,35
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-3,19
|
|Altın Gr.
|800
|800
|2,78
|
|Cumhuriyet
|5.338
|5.418
|17,00
|
|Tam
|5.294
|5.428
|-4,41
|
|Yarım
|2.558
|2.625
|-2,60
|
|Çeyrek
|1.283
|1.313
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,96
|0,06
|
|B. Petrol
|81,56
|81,56
|-0,19
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:22ISGSY
Yüzde 5.05 oranında artışla 8.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 128, 662 adet işlem
-
17:21BIOEN
Yüzde 5.15 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 909, 261 adet işlem
-
17:19IZTAR
Yüzde 7.71 oranında artışla 20.54 lira fiyatla işlem gören hissede 716, 052 adet işlem
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 1 artarak (% 1.76 ) 1, 860
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CLEBI, DOBUR, INTEM, GEDZA, DYOBY, MTRKS, ERBOS, ESCAR, UZERB, YAPRK