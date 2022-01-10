BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.01.2022Bildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,28Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,35199002Varsa İade Tutarı (TL)35237,2Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)91316,66Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 6,556Brüt Getiri (%)% 24,87Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)91316,66Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 7Açıklamalar01.01.2021-31.12-2021 tarihleri arasında gerçekleşen fon toplam gider kesintisi bilgisidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992057BIST