BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.01.2022 17:22
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2022
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,365
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,389
Varsa İade Tutarı (TL)
25381,3
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
27870,54
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,271
Brüt Getiri (%)
% 18,46
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
27870,54
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleşen gider bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992062
BIST
17:132.065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 31,81
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:1313,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0601
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:1315,6650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0603
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:13798,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,36
|Açılış
|: 798,66
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:13
|YAPRK
|33,00
|17.984.948
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|129.692.490
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|58.903.821
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.097.066
|% 9,99
|
|ESCAR
|33,98
|13.362.088
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,30
|63.657.375
|% -9,66
|
|ELITE
|18,02
|252.312.506
|% -9,17
|
|RALYH
|11,56
|29.103.404
|% -4,78
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|IHAAS
|10,08
|4.345.536
|% -4,00
|
|THYAO
|26,70
|3.507.308.140
|% 7,06
|
|GARAN
|11,84
|2.320.773.964
|% 0,77
|
|EREGL
|30,94
|1.768.928.545
|% 1,05
|
|KRDMD
|11,80
|1.761.242.640
|% 1,72
|
|SISE
|15,13
|1.718.232.281
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,75
|1.215.881.436
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,43
|683.688.382
|% 3,85
|
|GARAN
|11,84
|2.320.773.964
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,80
|1.761.242.640
|% 1,72
|
|THYAO
|26,70
|3.507.308.140
|% 7,06
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8532
|13,8665
|% 0,44
|
|Euro
|15,6429
|15,6650
|% -0,38
|
|Sterlin
|18,6990
|18,7928
|% -0,08
|
|Frank
|14,8983
|14,9881
|% -0,52
|
|Riyal
|3,6771
|3,6956
|% 0,28
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-4,24
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,42
|
|Cumhuriyet
|5.314
|5.394
|-7,00
|
|Tam
|5.283
|5.417
|-14,99
|
|Yarım
|2.554
|2.621
|-7,26
|
|Çeyrek
|1.281
|1.310
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,31
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,48
|81,48
|-0,27
|
Seans Raporu
17:13
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-
17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 74 artarak (% 1.63 ) 2, 293
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17:28
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, YAPRK, CLEBI
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17:28PGSUS
Yüzde 5.94 oranında artışla 107.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 245, 161 adet işlem
-
17:27TEKTU
Yüzde 8.27 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 841, 625 adet işlem
-
17:26TAVHL
Yüzde 4.82 oranında artışla 39.12 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 544, 170 adet işlem