BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.01.2022 17:22
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2022
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,9
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,8957
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
114083,45
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,77
Brüt Getiri (%)
% 20,93
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
114083,45
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 tarihleir arasında gerçekleşen gider bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992064
BIST
17:272.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 33,61
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:2713,8818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0754
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:2715,6890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0363
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:27798,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,34
|Açılış
|: 798,65
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:27
|INTEM
|118,80
|35.635.740
|% 10,00
|
|KRSTL
|4,18
|47.395.707
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|129.888.728
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|18.684.482
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|63.576.781
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|65.335.707
|% -9,87
|
|ELITE
|18,02
|254.173.486
|% -9,17
|
|RALYH
|11,54
|29.345.231
|% -4,94
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|RAYSG
|12,65
|2.542.998
|% -4,02
|
|THYAO
|26,84
|3.563.939.038
|% 7,62
|
|GARAN
|11,84
|2.376.664.035
|% 0,77
|
|EREGL
|30,98
|1.801.131.087
|% 1,18
|
|KRDMD
|11,80
|1.787.444.417
|% 1,72
|
|SISE
|15,16
|1.738.736.284
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,74
|1.260.948.649
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,43
|701.887.530
|% 3,85
|
|GARAN
|11,84
|2.376.664.035
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,80
|1.787.444.417
|% 1,72
|
|THYAO
|26,84
|3.563.939.038
|% 7,62
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8600
|13,8818
|% 0,55
|
|Euro
|15,6686
|15,6890
|% -0,23
|
|Sterlin
|18,7191
|18,8130
|% 0,03
|
|Frank
|14,9075
|14,9973
|% -0,45
|
|Riyal
|3,6820
|3,7005
|% 0,42
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-2,34
|
|Altın Gr.
|798
|799
|1,31
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|0,04
|
|B. Petrol
|81,60
|81,60
|-0,15
|