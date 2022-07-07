BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--------Bildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,00095Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,19868479Varsa İade Tutarı (TL)28667,44Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)17337,27Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 5,992Brüt Getiri (%)% 21,91Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)17337,27Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 7Açıklamalar01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasında gerçekleşen fon toplam gider kesintisi bilgisidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043839BIST