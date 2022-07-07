BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Bildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,91Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,95366565Varsa İade Tutarı (TL)18408,98Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)67924,2Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 6,57Brüt Getiri (%)% 23,69Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)67924,2Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 7Açıklamalar01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasında gerçekleşen fon toplam gider kesintisi oranıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043853BIST