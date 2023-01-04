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BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

04.01.2023 19:04
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri


BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )

Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği

Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,9384
Varsa İade Tutarı (TL)
41445,33
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
156607,09
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,57
Brüt Getiri (%)
% 84,43
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar

01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait fon toplam gider kesintisi oran bilgileridir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093336


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Tam 7.563 7.630 55,00  
Yarım 3.663 3.730 27,00  
Çeyrek 1.837 1.865 14,00  
Gümüş.Ons 24,08 24,11 0,12  
Gümüş Gr. 14,54 14,56 0,13  
B. Petrol 78,61 78,61 -3,49  
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