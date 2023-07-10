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BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

10.07.2023 17:35
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri


BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )

Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,54
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
166344,51
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,63
Brüt Getiri (%)
% 44,16
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
166344,51
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6,63
Açıklamalar

01.01.2023-30.06.2023 tarihleri arasında gerçekleşen fon toplam gideri kesintisi oranı bilgisidir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169353


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Gümüş Gr. 19,29 19,32 -0,02  
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