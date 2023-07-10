BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.07.2023 17:35
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,14
Varsa İade Tutarı (TL)
26347,49
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
110261,85
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,62
Brüt Getiri (%)
% 5,52
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
110261,85
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6,62
Açıklamalar
01.01.2023-30.06.2023 tarihleri arasında gerçekleşen fon toplam gideri kesintisi oranı bilgisidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169354
BIST
'
17:596.277
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 89,45
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
17:5926,0707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0332
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
17:5928,6547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0813
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
17:591.610,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,63
|Açılış
|: 1.610,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler17:56
|ALFAS
|496,20
|1.397.480.256
|% 10,00
|
|EUPWR
|114,40
|1.468.280.616
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|468.197.736
|% 10,00
|
|GESAN
|70,95
|1.836.634.975
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|111.085.467
|% 10,00
|
|IHAAS
|27,02
|315.650.773
|% -9,87
|
|RAYSG
|30,92
|76.988.107
|% -5,90
|
|ICUGS
|8,14
|21.266.518
|% -4,24
|
|SEKFK
|16,41
|406.012.160
|% -4,09
|
|AYES
|21,80
|1.123.812
|% -3,11
|
|THYAO
|215,80
|8.114.921.046
|% 0,28
|
|ASTOR
|81,50
|7.526.221.351
|% -0,18
|
|EKGYO
|8,40
|4.385.651.557
|% -0,59
|
|ASELS
|61,55
|3.532.529.001
|% 4,23
|
|EREGL
|39,48
|3.444.992.844
|% 1,23
|
|EKGYO
|8,40
|4.385.651.557
|% -0,59
|
|ZOREN
|3,71
|1.249.434.307
|% 3,06
|
|PETKM
|16,64
|3.020.175.812
|% 4,46
|
|ADESE
|1,78
|306.297.917
|% 9,88
|
|YKBNK
|13,01
|2.234.924.476
|% 0,39
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0671
|26,0767
|% 0,15
|
|Euro
|28,6205
|28,6473
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,2976
|33,4646
|% -0,08
|
|Frank
|29,2192
|29,3953
|% 0,09
|
|Riyal
|6,9276
|6,9623
|% 0,11
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-3,63
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.613
|0,59
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.411
|10.617
|-49,00
|
|Yarım
|5.205
|5.333
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.611
|2.666
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,01
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,31
|19,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,42
|78,42
|-0,05
|