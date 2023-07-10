BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,365Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,22Varsa İade Tutarı (TL)65152,37Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)28563,22Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 5,77Brüt Getiri (%)% 4,27Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)28563,22Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 5,77Açıklamalar01.01.2023-30.06.2023 tarihleri arasında gerçekleşen fon toplam gideri kesintisi oranı bilgisidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169359BIST