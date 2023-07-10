BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,09Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,59Varsa İade Tutarı (TL)8378,77Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)7115,31Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 5,13Brüt Getiri (%)% 6,81Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)7115,31Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 5,13Açıklamalar01.01.2023-30.06.2023 tarihleri arasında gerçekleşen fon toplam gideri kesintisi oranı bilgisidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169362BIST