BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.07.2023 17:37
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,59
Varsa İade Tutarı (TL)
8378,77
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
7115,31
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,13
Brüt Getiri (%)
% 6,81
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
7115,31
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,13
Açıklamalar
01.01.2023-30.06.2023 tarihleri arasında gerçekleşen fon toplam gideri kesintisi oranı bilgisidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169362
BIST
'
17:596.277
En Düşük
|Değişim
|: 1,46%
|| 90,20
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
17:5926,0630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0255
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
17:5928,6524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0790
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
17:591.611,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,84
|Açılış
|: 1.611,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler17:58
|EUPWR
|114,40
|1.468.691.198
|% 10,00
|
|GESAN
|70,95
|1.837.393.715
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|470.041.038
|% 10,00
|
|ALFAS
|496,20
|1.400.013.357
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|111.085.467
|% 10,00
|
|IHAAS
|27,00
|320.878.308
|% -9,94
|
|RAYSG
|31,10
|77.227.155
|% -5,36
|
|ICUGS
|8,14
|21.363.161
|% -4,24
|
|SELGD
|8,48
|8.334.519
|% -3,75
|
|SEKFK
|16,54
|406.849.402
|% -3,33
|
|THYAO
|215,40
|8.154.528.684
|% 0,09
|
|ASTOR
|81,40
|7.565.045.876
|% -0,31
|
|EKGYO
|8,41
|4.414.488.997
|% -0,47
|
|ASELS
|61,55
|3.547.585.532
|% 4,23
|
|EREGL
|39,50
|3.461.555.748
|% 1,28
|
|EKGYO
|8,41
|4.414.488.997
|% -0,47
|
|ZOREN
|3,71
|1.255.994.513
|% 3,06
|
|PETKM
|16,62
|3.032.730.454
|% 4,33
|
|ADESE
|1,78
|306.297.917
|% 9,88
|
|YKBNK
|12,99
|2.252.954.499
|% 0,23
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0663
|26,0726
|% 0,13
|
|Euro
|28,6208
|28,6435
|% 0,25
|
|Sterlin
|33,2963
|33,4633
|% -0,09
|
|Frank
|29,2170
|29,3930
|% 0,08
|
|Riyal
|6,9270
|6,9618
|% 0,10
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-3,48
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.612
|0,10
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.407
|10.612
|-54,00
|
|Yarım
|5.203
|5.331
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.610
|2.665
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,02
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,29
|19,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,38
|78,38
|-0,09
|