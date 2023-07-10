BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.07.2023 17:38
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,66
Varsa İade Tutarı (TL)
15024,09
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
3590,12
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,44
Brüt Getiri (%)
% 13,83
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
3590,12
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4,44
Açıklamalar
01.01.2023-30.06.2023 tarihleri arasında gerçekleşen fon toplam gideri kesintisi oranı bilgisidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169363
BIST
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17:596.277
En Düşük
|Değişim
|: 1,46%
|| 90,20
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
17:5926,0724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0349
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
17:5928,6532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0798
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
17:591.611,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,84
|Açılış
|: 1.611,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRYAT
|1.553,70
|471.433.154
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|AYCES
|200,30
|90.911.454
|% 9,99
|
|DERIM
|15,10
|105.806.171
|% 9,98
|
|BAKAB
|57,10
|38.389.820
|% 9,91
|
|RAYSG
|31,00
|80.417.871
|% -5,66
|
|YAPRK
|115,20
|71.989.456
|% -5,57
|
|SEKFK
|16,32
|411.767.464
|% -4,62
|
|EMNIS
|47,20
|827.992
|% -3,08
|
|SELGD
|8,54
|8.700.953
|% -3,06
|
|THYAO
|214,90
|8.421.897.418
|% -0,14
|
|EKGYO
|8,41
|4.483.548.014
|% -0,47
|
|ASELS
|61,65
|3.813.757.408
|% 4,40
|
|EREGL
|39,46
|3.535.554.469
|% 1,18
|
|TUPRS
|90,70
|3.296.619.011
|% -0,11
|
|EKGYO
|8,41
|4.483.548.014
|% -0,47
|
|ZOREN
|3,71
|1.282.740.475
|% 3,06
|
|PETKM
|16,58
|3.103.158.873
|% 4,08
|
|ADESE
|1,78
|306.811.938
|% 9,88
|
|YKBNK
|13,00
|2.330.237.531
|% 0,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0653
|26,0707
|% 0,13
|
|Euro
|28,6272
|28,6547
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,3033
|33,4703
|% -0,07
|
|Frank
|29,2170
|29,3930
|% 0,08
|
|Riyal
|6,9262
|6,9610
|% 0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-3,46
|
|Altın Gr.
|1.610
|1.610
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.393
|10.614
|-52,00
|
|Yarım
|5.196
|5.331
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.606
|2.666
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,27
|19,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|78,75
|78,75
|0,28
|