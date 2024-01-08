BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.01.2024 17:40
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,0722
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
394165,68
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,553
Brüt Getiri (%)
% 87,95
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
394165,68
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında gerçekleşen fon toplam gider kesintisi bilgileridir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234568
BIST