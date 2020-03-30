BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----------Bildirim İçeriğiAçıklamalarFon risk değeri 3 olarak değişmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833307BIST