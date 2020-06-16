BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
16.06.2020 12:25
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Varlık dağılımı ve Yatırım Stratejisinde değişiklik yapılmış olup 29.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851355
BIST
13:40111.362
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.806,45
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.399
En Düşük
110.706
13:406,8443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8443
En Düşük
6,7909
13:407,7477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0190
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
13:40380,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,34
|Açılış
|: 380,82
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
380,90
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|81.396.080
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.026.650
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|73.193.804
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|13.820.542
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|1.446.569
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|276.272
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|374.327
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|883.917
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|636.821
|% -9,20
|
|DAGHL
|10,05
|2.586.483
|% -6,94
|
|ASELS
|32,60
|626.097.246
|% 1,94
|
|GSRAY
|3,37
|600.717.910
|% 2,43
|
|GARAN
|8,24
|553.513.719
|% 2,23
|
|EKGYO
|1,97
|496.577.453
|% 3,14
|
|KARSN
|2,41
|420.256.823
|% 8,07
|
|EKGYO
|1,97
|496.577.453
|% 3,14
|
|GSRAY
|3,37
|600.717.910
|% 2,43
|
|KARSN
|2,41
|420.256.823
|% 8,07
|
|ODAS
|2,15
|353.459.868
|% 5,39
|
|IHLGM
|1,61
|238.599.550
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6285
|8,6718
|% 0,64
|
|Frank
|7,1951
|7,2385
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8176
|1,8267
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|6,45
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.562
|23,00
|
|Tam
|2.541
|2.558
|6,40
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|3,10
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,45
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,02
|
|B. Petrol
|40,46
|40,46
|0,74
|