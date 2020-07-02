BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
02.07.2020 17:12
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonun risk değeri 4 olarak değişmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854167
BIST
16:56116.949
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 1.633,93
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.973
En Düşük
115.746
16:566,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
16:567,7312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0254
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
16:56390,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,87
|Açılış
|: 390,84
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,31
|187.776.820
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.463.969
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.075.430
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.643.619
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.773.358
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,19
|4.636.935
|% -4,24
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|CEOEM
|4,38
|92.067.102
|% -3,95
|
|GARAN
|8,38
|1.128.347.003
|% 0,96
|
|ISFIN
|4,29
|883.735.990
|% 3,12
|
|KARSN
|3,28
|768.451.103
|% 7,54
|
|SISE
|5,84
|736.043.130
|% 4,85
|
|THYAO
|12,28
|730.963.345
|% -0,16
|
|IEYHO
|1,02
|362.697.180
|% 9,68
|
|EKGYO
|2,06
|595.364.771
|% 1,98
|
|KARSN
|3,28
|768.451.103
|% 7,54
|
|ALBRK
|1,78
|409.646.189
|% 4,09
|
|ISFIN
|4,29
|883.735.990
|% 3,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5470
|8,5899
|% 0,35
|
|Frank
|7,2368
|7,2804
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|3,08
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,42
|
|Cumhuriyet
|2.590
|2.629
|7,00
|
|Tam
|2.602
|2.614
|1,00
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|0,40
|
|Çeyrek
|632
|640
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,11
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,79
|42,79
|0,76
|