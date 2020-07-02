BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
02.07.2020 17:12
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon risk değeri 4 olarak değişmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854168
BIST
17:10117.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 1.760,86
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
17:106,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0098
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
17:107,7246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0188
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
17:10390,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,88
|Açılış
|: 390,81
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,65
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|106.602.346
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,31
|187.884.734
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.076.673
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.643.790
|% 9,99
|
|PKENT
|178,60
|3.508.391
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,15
|4.730.729
|% -4,98
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|AKMGY
|38,50
|14.097.653
|% -3,56
|
|GARAN
|8,40
|1.163.920.709
|% 1,20
|
|ISFIN
|4,30
|890.517.402
|% 3,37
|
|KARSN
|3,31
|831.043.649
|% 8,52
|
|THYAO
|12,28
|752.285.050
|% -0,16
|
|SISE
|5,87
|751.192.645
|% 5,39
|
|IEYHO
|1,02
|372.082.778
|% 9,68
|
|EKGYO
|2,07
|636.972.831
|% 2,48
|
|KARSN
|3,31
|831.043.649
|% 8,52
|
|ALBRK
|1,77
|416.072.689
|% 3,51
|
|ISFIN
|4,30
|890.517.402
|% 3,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5526
|8,5955
|% 0,41
|
|Frank
|7,2359
|7,2795
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|3,67
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,08
|
|Cumhuriyet
|2.533
|2.553
|6,10
|
|Tam
|2.608
|2.620
|6,30
|
|Yarım
|1.267
|1.281
|3,00
|
|Çeyrek
|633
|641
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,08
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,01
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,77
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