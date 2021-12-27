BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
27.12.2021 16:40
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
katılımcılara duyuru (karşılaştırma ölçütü)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986397
BIST
16:541.905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 14,00
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
16:5411,3490
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 0,3576
|Açılış
|: 11,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
16:5412,8477
En Yüksek
|Değişim
|: 3,28%
|| 0,4082
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
16:54659,86
En Yüksek
|Değişim
|: 3,37%
|| 21,53
|Açılış
|: 660,08
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler16:54
|BAGFS
|17,38
|10.871.126
|% 10,00
|
|ISKPL
|5,39
|103.388.084
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|SMART
|5,63
|3.597.627
|% 9,96
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,19
|63.589.121
|% -9,90
|
|SANFM
|31,60
|14.129.388
|% -6,56
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|GARAN
|11,72
|1.924.831.720
|% 0,00
|
|THYAO
|20,90
|1.791.538.422
|% -1,04
|
|EREGL
|28,94
|1.705.088.865
|% 1,97
|
|SASA
|50,75
|1.580.399.845
|% 6,62
|
|KRDMD
|9,49
|1.370.701.964
|% 0,64
|
|YKBNK
|3,66
|1.160.632.248
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,24
|586.845.473
|% 0,90
|
|GARAN
|11,72
|1.924.831.720
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,49
|1.370.701.964
|% 0,64
|
|ODAS
|1,36
|147.441.297
|% -0,73
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3173
|11,3490
|% 3,25
|
|Euro
|12,7985
|12,8477
|% 3,28
|
|Sterlin
|15,1915
|15,2677
|% 3,36
|
|Frank
|12,2998
|12,3739
|% 3,27
|
|Riyal
|3,0130
|3,0282
|% 3,25
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|3,72
|
|Altın Gr.
|660
|660
|21,75
|
|Cumhuriyet
|4.440
|4.507
|-15,00
|
|Tam
|4.417
|4.533
|-19,73
|
|Yarım
|2.135
|2.193
|-9,54
|
|Çeyrek
|1.071
|1.096
|-4,77
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|8,33
|8,35
|0,21
|
|B. Petrol
|76,28
|76,28
|0,49
|
Seans Raporu
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