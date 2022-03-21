BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
21.03.2022 12:11
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyüne alınacak menkul kıymelere ait Danışma Komitesi esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011683
BIST
12:072.169
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 24,81
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.172
En Düşük
2.152
12:0714,8512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0616
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8515
En Düşük
14,7777
12:0716,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0733
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4370
En Düşük
16,3493
12:07918,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,35
|Açılış
|: 918,28
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
919,34
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler12:06
|OLMK
|7,70
|1.803.609
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.277.918
|% 9,96
|
|KAPLM
|68,05
|8.365.936
|% 9,94
|
|IDEAS
|21,14
|9.954.341
|% 9,93
|
|DGGYO
|9,64
|1.996.815
|% 9,92
|
|ATAGY
|3,91
|3.680.445
|% -9,91
|
|PKENT
|321,80
|86.092.343
|% -9,10
|
|BRMEN
|1,90
|56.189
|% -5,00
|
|DAGHL
|13,35
|922.642
|% -3,96
|
|SILVR
|7,31
|7.273.102
|% -3,43
|
|THYAO
|27,98
|967.206.760
|% 0,94
|
|KRDMD
|14,95
|868.638.852
|% 1,36
|
|EREGL
|36,18
|675.003.195
|% 0,06
|
|PETKM
|8,82
|615.414.188
|% 1,85
|
|ASELS
|24,10
|539.413.386
|% 3,43
|
|YKBNK
|3,97
|361.772.663
|% 1,53
|
|PETKM
|8,82
|615.414.188
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,29
|141.446.839
|% 2,23
|
|KRDMD
|14,95
|868.638.852
|% 1,36
|
|ODAS
|1,62
|76.426.641
|% 0,62
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8390
|14,8470
|% 0,39
|
|Euro
|16,4208
|16,4322
|% 0,42
|
|Sterlin
|19,4329
|19,5303
|% 0,00
|
|Frank
|15,8668
|15,9623
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9401
|3,9598
|% 0,24
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|4,59
|
|Altın Gr.
|919
|919
|5,27
|
|Cumhuriyet
|6.055
|6.150
|-16,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|-29,63
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-14,33
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,09
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|0,08
|
|B. Petrol
|112
|112
|4,55
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:20BIOEN
Yüzde 4.23 oranında artışla 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 792, 892 adet işlem
-
12:19VBTYZ
Yüzde 4.41 oranında artışla 24.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 811, 427 adet işlem
-
12:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TCELL, TTKOM
-
12:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 41 artarak (% 1.16 ) 1, 962
-
12:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, AKMGY, IDEAS, OLMK, DGGYO