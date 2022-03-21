BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
21.03.2022 12:12
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon portföyüne alınacak menkul kıymelere ait Danışma Komitesi esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011684
BIST
12:062.170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 25,27
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.172
En Düşük
2.152
12:0614,8470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0574
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8515
En Düşük
14,7777
12:0616,4322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0685
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4322
En Düşük
16,3493
12:06918,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,35
|Açılış
|: 918,28
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
919,34
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler12:04
|OLMK
|7,70
|1.803.609
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.277.918
|% 9,96
|
|KAPLM
|68,05
|8.365.936
|% 9,94
|
|IDEAS
|21,14
|9.954.341
|% 9,93
|
|DGGYO
|9,64
|1.996.718
|% 9,92
|
|ATAGY
|3,91
|3.674.263
|% -9,91
|
|PKENT
|321,40
|85.838.276
|% -9,21
|
|BRMEN
|1,90
|56.189
|% -5,00
|
|DAGHL
|13,35
|913.417
|% -3,96
|
|SILVR
|7,30
|7.215.757
|% -3,57
|
|THYAO
|27,96
|965.952.020
|% 0,87
|
|KRDMD
|14,97
|845.055.444
|% 1,49
|
|EREGL
|36,20
|666.892.769
|% 0,11
|
|PETKM
|8,81
|613.250.246
|% 1,73
|
|ASELS
|24,10
|536.196.742
|% 3,43
|
|YKBNK
|3,96
|352.158.843
|% 1,28
|
|PETKM
|8,81
|613.250.246
|% 1,73
|
|EKGYO
|2,29
|141.312.265
|% 2,23
|
|KRDMD
|14,97
|845.055.444
|% 1,49
|
|ODAS
|1,62
|76.372.168
|% 0,62
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8393
|14,8481
|% 0,40
|
|Euro
|16,4237
|16,4361
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,4468
|19,5443
|% 0,08
|
|Frank
|15,8836
|15,9793
|% 0,46
|
|Riyal
|3,9422
|3,9619
|% 0,29
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|4,15
|
|Altın Gr.
|918
|919
|4,57
|
|Cumhuriyet
|6.055
|6.150
|-16,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|-29,63
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-14,33
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|4,57
|
Seans Raporu
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