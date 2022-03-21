BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
21.03.2022 12:13
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyüne alınacak menkul kıymelere ait Danışma Komitesi esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011689
BIST
13:502.173
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 28,56
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.174
En Düşük
2.152
13:5014,8199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0303
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
13:5016,3669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3493
13:50917,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,27
|Açılış
|: 917,81
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
920,72
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler13:48
|OLMK
|7,70
|1.856.031
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.284.104
|% 9,96
|
|KAPLM
|68,05
|8.967.635
|% 9,94
|
|IDEAS
|21,14
|10.134.538
|% 9,93
|
|DGGYO
|9,64
|2.071.573
|% 9,92
|
|PKENT
|318,60
|119.557.965
|% -10,00
|
|SERVE
|15,00
|166.445
|% -5,54
|
|BRMEN
|1,90
|223.955
|% -5,00
|
|DAGHL
|13,21
|1.376.859
|% -4,96
|
|SILVR
|7,23
|13.737.398
|% -4,49
|
|THYAO
|27,92
|1.225.222.192
|% 0,72
|
|KRDMD
|14,96
|1.195.489.591
|% 1,42
|
|EREGL
|36,30
|993.504.155
|% 0,39
|
|GARAN
|11,85
|894.943.614
|% 0,17
|
|SISE
|13,97
|859.956.035
|% 2,27
|
|YKBNK
|3,99
|458.953.478
|% 2,05
|
|EKGYO
|2,30
|188.825.484
|% 2,68
|
|KRDMD
|14,96
|1.195.489.591
|% 1,42
|
|PETKM
|8,81
|696.934.283
|% 1,73
|
|GARAN
|11,85
|894.943.614
|% 0,17
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8145
|14,8229
|% 0,23
|
|Euro
|16,3603
|16,3760
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,4577
|19,5552
|% 0,13
|
|Frank
|15,9060
|16,0018
|% 0,61
|
|Riyal
|3,9473
|3,9671
|% 0,42
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|3,95
|
|Altın Gr.
|920
|920
|5,67
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|36,00
|
|Tam
|6.067
|6.219
|38,28
|
|Yarım
|2.933
|3.008
|18,52
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|9,26
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|4,24
|