BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
21.03.2022 12:13
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyüne alınacak menkul kıymelere ait Danışma Komitesi esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011692
BIST
14:182.172
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 28,17
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.174
En Düşük
2.152
14:1814,8308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0412
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
14:1816,3724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
14:18918,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,15
|Açılış
|: 918,08
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
920,72
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler14:18
|MAALT
|261,80
|32.350.151
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.861.498
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|35.647.496
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.303.214
|% 9,96
|
|SONME
|34,50
|6.274.471
|% 9,94
|
|PKENT
|318,60
|120.663.188
|% -10,00
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|DAGHL
|13,16
|1.728.273
|% -5,32
|
|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
|
|MMCAS
|2,41
|131.043
|% -4,74
|
|THYAO
|27,90
|1.315.391.274
|% 0,65
|
|KRDMD
|14,93
|1.231.102.566
|% 1,22
|
|EREGL
|36,30
|1.080.340.949
|% 0,39
|
|GARAN
|11,83
|1.028.584.491
|% 0,00
|
|SISE
|14,00
|937.213.832
|% 2,49
|
|EKGYO
|2,30
|301.450.770
|% 2,68
|
|YKBNK
|3,98
|495.982.581
|% 1,79
|
|GARAN
|11,83
|1.028.584.491
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,93
|1.231.102.566
|% 1,22
|
|PETKM
|8,80
|720.048.349
|% 1,62
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8273
|14,8308
|% 0,28
|
|Euro
|16,3581
|16,3724
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,4013
|19,4986
|% -0,16
|
|Frank
|15,8567
|15,9522
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9388
|3,9585
|% 0,20
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|4,28
|
|Altın Gr.
|917
|917
|3,19
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|34,00
|
|Tam
|6.054
|6.207
|26,88
|
|Yarım
|2.926
|3.003
|13,00
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,93
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|4,53
|
Seans Raporu
14:18
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14:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, DOHOL, GARAN
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14:33
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14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 37 artarak (% 1.26 ) 1, 963
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14:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, DGGYO, IDEAS, MAALT, SMART, PENTA, AKMGY, OLMK, SONME
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14:33
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