BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--------Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında gerçeklen bağımsız denetim ve mali tabloların kabul beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022829BIST