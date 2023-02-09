BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurul Karar Organının 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı kapsamında Borsa İstanbul Pay Piyasasının kapalı olması nedeniyle Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun 09.02.2023 tarihinden başlayarak Borsa İstanbul Pay Piyasasının açıldığı ilk güne kadar pay alım/satımının durdurulması Fon Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.Söz konusu fonun Bireysel Emeklilik Alım Satım Platformunda da(BEFAS) BİST Pay Piyasasının açılacağı ilk güne kadar pay alım/satım işlemleri durdurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112478BIST