BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
09.02.2023 20:01
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurul Karar Organının 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı kapsamında Borsa İstanbul Pay Piyasasının kapalı olması nedeniyle Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun 09.02.2023 tarihinden başlayarak Borsa İstanbul Pay Piyasasının açıldığı ilk güne kadar pay alım/satımının durdurulması Fon Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.
Söz konusu fonun Bireysel Emeklilik Alım Satım Platformunda da(BEFAS) BİST Pay Piyasasının açılacağı ilk güne kadar pay alım/satım işlemleri durdurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112484
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8389
En Düşük
18,8061
10:4220,2348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0561
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3329
En Düşük
20,1179
10:421.129,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,48
|Açılış
|: 1.130,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.144,55
En Düşük
1.127,74
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8226
|18,8291
|% 0,01
|
|Euro
|20,2270
|20,2348
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,7533
|22,8674
|% 0,43
|
|Frank
|20,3459
|20,4685
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9995
|5,0246
|% -0,07
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|-9,00
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|7.704
|7.820
|31,00
|
|Tam
|7.652
|7.716
|-50,00
|
|Yarım
|3.738
|3.776
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.869
|1.888
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,11
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-0,71
|