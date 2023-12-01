BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2023 11:15
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Danışma Komitesi çalışma prensipleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221460
BIST
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12:268.031
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 82,12
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.019
En Yüksek
8.090
12:2628,9656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0924
|Açılış
|: 28,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9656
En Düşük
28,7673
12:2631,5926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1006
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,5964
En Düşük
31,3888
12:261.905,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.905,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.905,90
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler12:24
|BURVA
|86,35
|26.806.251
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|127.424.620
|% 9,99
|
|EKOS
|30,00
|195.618.900
|% 9,97
|
|DIRIT
|8,83
|971.035
|% 9,96
|
|SELGD
|16,47
|4.507.559
|% 9,95
|
|LIDER
|158,30
|168.132.168
|% -9,95
|
|POLTK
|15.420,00
|146.590.830
|% -7,83
|
|HURGZ
|4,80
|116.557.673
|% -7,51
|
|BINHO
|273,25
|2.466.704.209
|% -7,14
|
|BRMEN
|4,92
|2.925.053
|% -6,99
|
|THYAO
|256,50
|4.551.726.234
|% 2,19
|
|BINHO
|273,25
|2.466.704.209
|% -7,14
|
|YKBNK
|19,85
|2.069.134.844
|% 3,39
|
|SASA
|52,70
|1.906.042.171
|% 5,65
|
|ISCTR
|22,06
|1.846.941.932
|% 2,89
|
|YKBNK
|19,85
|2.069.134.844
|% 3,39
|
|ISCTR
|22,06
|1.846.941.932
|% 2,89
|
|EKGYO
|7,42
|415.220.480
|% 0,68
|
|AKBNK
|34,78
|1.646.851.401
|% 3,39
|
|HEKTS
|22,98
|1.062.584.624
|% 3,05
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9558
|28,9662
|% 0,32
|
|Euro
|31,5790
|31,5982
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,5556
|36,7389
|% 0,59
|
|Frank
|33,0245
|33,2235
|% 0,58
|
|Riyal
|7,6965
|7,7351
|% 0,30
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,39
|25,42
|% 0,66
|
|Platin
|938,45
|940,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,52
|1.026,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,62
|80,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.049,42
|2.049,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:24
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