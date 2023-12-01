BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2023 11:16
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221466
BIST
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12:288.023
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 74,60
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.019
En Yüksek
8.090
12:2828,9667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0935
|Açılış
|: 28,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9667
En Düşük
28,7673
12:2831,5993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1073
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,5993
En Düşük
31,3888
12:281.905,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 15,98
|Açılış
|: 1.905,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.905,90
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler12:26
|BURVA
|86,35
|26.812.037
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|128.961.144
|% 9,99
|
|EKOS
|30,00
|196.583.250
|% 9,97
|
|DIRIT
|8,83
|971.035
|% 9,96
|
|SELGD
|16,47
|4.523.617
|% 9,95
|
|LIDER
|158,30
|169.821.388
|% -9,95
|
|POLTK
|15.420,00
|146.590.830
|% -7,83
|
|HURGZ
|4,80
|118.019.461
|% -7,51
|
|BRMEN
|4,92
|2.925.053
|% -6,99
|
|KUVVA
|50,70
|507.963
|% -6,97
|
|THYAO
|256,25
|4.563.215.231
|% 2,09
|
|BINHO
|274,50
|2.479.567.131
|% -6,71
|
|YKBNK
|19,85
|2.075.744.798
|% 3,39
|
|SASA
|52,70
|1.913.033.169
|% 5,65
|
|ISCTR
|22,06
|1.847.858.129
|% 2,89
|
|YKBNK
|19,85
|2.075.744.798
|% 3,39
|
|ISCTR
|22,06
|1.847.858.129
|% 2,89
|
|EKGYO
|7,41
|415.256.671
|% 0,54
|
|AKBNK
|34,78
|1.649.310.306
|% 3,39
|
|HEKTS
|23,00
|1.065.584.795
|% 3,14
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9554
|28,9656
|% 0,32
|
|Euro
|31,5788
|31,5926
|% 0,32
|
|Sterlin
|36,5579
|36,7412
|% 0,60
|
|Frank
|33,0247
|33,2237
|% 0,58
|
|Riyal
|7,6981
|7,7367
|% 0,32
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,38
|25,41
|% 0,66
|
|Platin
|938,48
|940,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,19
|1.028,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,63
|80,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,54
|2.048,83
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:26
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