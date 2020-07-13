BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----------------Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.06.2020 tarih ve12233903-325.07 E5894 sayılı izinli fon iç tüzük tadil metnidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859366BIST