BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)

BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.297.186
|% 10,00
|KARTN
|539,00
|39.371.128
|% 10,00
|KONYA
|322,90
|61.856.978
|% 9,98
|BFREN
|414,40
|13.556.542
|% 9,98
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6249
|8,6681
|% -0,11
|Frank
|7,2579
|7,3016
|% -0,04
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,06
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|9,99
|Altın Gr.
|399
|399
|2,48
|Cumhuriyet
|2.597
|2.615
|10,10
|Tam
|2.675
|2.683
|10,40
|Yarım
|1.298
|1.312
|5,00
|Çeyrek
|649
|657
|2,50
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,16
|0,42
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,10
|B. Petrol
|42,48
|42,48
|-0,76
Seans Raporu
- 14:52UFUK Yüzde 8.49 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 149 adet işlem
- 14:51KARTN Yüzde 10.00 oranında artışla 539.00 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 040 adet işlem
- 14:50XU100 Endeks 117, 745 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 56 üstünde . İşlem hacmi 11, 739.00 milyon TL de
- 14:50POLHO Yüzde 6.76 oranında artışla 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 228, 293 adet işlem
- 14:49AGYO Yüzde 6.91 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 222, 589 adet işlem