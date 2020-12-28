BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-----------Bildirim İçeriğiAçıklamalaryatırım stratejisi bölümü tadil metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895200BIST