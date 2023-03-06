BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--------------Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu" içtüzüğünün "Fonun Yönetim Stratejisi" başlıklı 7. maddesi Sermaye Piyasası Kurulundan alınan E-12233903-010.08-33443 sayılı yazısına uyum kapsamında aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu" içtüzüğünün "Fonun Yönetim Stratejisi" başlıklı 7. maddesi Sermaye Piyasası Kurulundan alınan E-12233903-010.08-33443 sayılı yazısına uyum kapsamında değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120330BIST