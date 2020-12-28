BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
28.12.2020 15:28
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel fon içtüzüğüdür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895150
BIST
18:051.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,26
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.443
En Düşük
1.432
18:057,4172
En Yüksek
|Değişim
|: -2,23%
|| -0,1691
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4069
18:059,0653
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -0,1767
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,0481
18:05452,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -6,48
|Açılış
|: 452,11
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
447,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,86
|2.448.447
|% 10,00
|
|OTKAR
|306,90
|627.549.336
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.804,30
|354.054.643
|% 10,00
|
|INTEM
|30,80
|7.076.247
|% 10,00
|
|CASA
|90,00
|1.166.625
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.417.222
|% -9,99
|
|EMKEL
|5,95
|23.284.207
|% -9,98
|
|OLMIP
|11,72
|11.382.255
|% -9,85
|
|DARDL
|31,16
|4.179.639
|% -8,35
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|KOZAL
|95,20
|1.540.456.978
|% 0,53
|
|SISE
|7,25
|1.440.659.081
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|865.198.188
|% 4,08
|
|BRSAN
|27,94
|732.904.267
|% -7,79
|
|SKBNK
|1,57
|729.264.817
|% 3,97
|
|SISE
|7,25
|1.440.659.081
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|865.198.188
|% 4,08
|
|TEKTU
|2,10
|286.855.057
|% 6,60
|
|ODAS
|3,83
|535.687.500
|% -1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4111
|7,4172
|% -2,23
|
|Euro
|9,0566
|9,0653
|% -1,91
|
|Sterlin
|9,9949
|10,0450
|% -2,47
|
|Frank
|8,3276
|8,3777
|% -1,82
|
|Riyal
|1,9724
|1,9823
|% -2,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|14,34
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-6,48
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,57
|26,60
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|0,06
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,03
|