BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----------Bildirim İçeriğiAçıklamalarGüncel fon içtüzüğüdür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895152BIST