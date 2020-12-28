BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
28.12.2020 15:29
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Güncel fon içtüzüğüdür.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel fon içtüzüğüdür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895153
BIST
18:051.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,26
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.443
En Düşük
1.432
18:057,4117
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -0,1746
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4068
18:059,0598
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -0,1822
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,0481
18:05452,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -6,58
|Açılış
|: 452,01
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
447,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKURU
|229,90
|2.324.059
|% 10,00
|
|OTKAR
|306,90
|627.560.998
|% 10,00
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,86
|2.448.447
|% 10,00
|
|JANTS
|317,90
|236.723.743
|% 10,00
|
|CASA
|90,00
|1.201.815
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.417.222
|% -9,99
|
|EMKEL
|5,95
|23.433.552
|% -9,98
|
|OLMIP
|11,72
|11.452.575
|% -9,85
|
|DARDL
|31,16
|4.179.639
|% -8,35
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|KOZAL
|95,20
|1.540.589.592
|% 0,53
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.495
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|BRSAN
|27,94
|732.904.267
|% -7,79
|
|SKBNK
|1,57
|729.548.045
|% 3,97
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.495
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|TEKTU
|2,10
|287.409.879
|% 6,60
|
|ODAS
|3,83
|535.725.041
|% -1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4066
|7,4118
|% -2,30
|
|Euro
|9,0538
|9,0662
|% -1,90
|
|Sterlin
|9,9949
|10,0450
|% -2,47
|
|Frank
|8,3249
|8,3750
|% -1,85
|
|Riyal
|1,9720
|1,9819
|% -2,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|12,60
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-6,73
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,58
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,05
|
|B. Petrol
|51,47
|51,47
|0,13
|