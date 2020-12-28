BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiGüncel fon içtüzüğüdür.Bildirim İçeriğiAçıklamalarGüncel fon içtüzüğüdür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895153BIST