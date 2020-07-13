BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.07.2020 14:40
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.06.2020 tarih ve12233903-325.07 E5894 sayılı izinli fon izahname tadilidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859368
BIST
14:40117.701
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 2.892,25
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.761
En Düşük
116.126
14:406,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
14:407,7851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
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7,7904
En Düşük
7,7554
14:40399,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,44
|Açılış
|: 399,40
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|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.297.186
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.371.128
|% 10,00
|
|KONYA
|322,90
|61.856.978
|% 9,98
|
|BFREN
|414,40
|13.556.542
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|2.129.930
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|TSPOR
|5,83
|461.534.457
|% -6,57
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|UZERB
|4,73
|44.942
|% -5,02
|
|EKGYO
|2,22
|1.119.904.041
|% 2,78
|
|THYAO
|11,99
|733.853.649
|% 1,35
|
|ODAS
|2,85
|511.776.849
|% 5,95
|
|GARAN
|7,96
|484.797.779
|% 1,92
|
|TSPOR
|5,83
|461.534.457
|% -6,57
|
|EKGYO
|2,22
|1.119.904.041
|% 2,78
|
|ODAS
|2,85
|511.776.849
|% 5,95
|
|YKBNK
|2,38
|324.000.429
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,78
|238.855.750
|% 7,88
|
|SKBNK
|1,60
|168.993.656
|% 3,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6249
|8,6681
|% -0,11
|
|Frank
|7,2579
|7,3016
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|9,99
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,48
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.615
|10,10
|
|Tam
|2.675
|2.683
|10,40
|
|Yarım
|1.298
|1.312
|5,00
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,16
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,10
|
|B. Petrol
|42,48
|42,48
|-0,76
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