BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-----------Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.06.2020 tarih ve12233903-325.07 E5894 sayılı izinli fon izahname tadilidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859372BIST