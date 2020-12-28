BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.12.2020 16:51
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
danışma kurulu ve kaldıraç işlemi tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895205
BIST
18:051.439
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.432
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|Önceki Kapanış
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1.443
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1.432
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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7,5873
En Düşük
7,4080
18:059,0654
En Yüksek
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463,21
En Düşük
447,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|70,40
|2.913.928.998
|% 10,00
|
|CMBTN
|239,80
|28.886.961
|% 10,00
|
|OTKAR
|306,90
|627.421.665
|% 10,00
|
|JANTS
|317,90
|236.049.159
|% 10,00
|
|INTEM
|30,80
|7.073.167
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,70
|9.758.308
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.341.345
|% -9,99
|
|EMKEL
|5,95
|23.078.301
|% -9,98
|
|NIBAS
|60,00
|21.833.348
|% -9,09
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|DARDL
|31,16
|3.517.739
|% -8,35
|
|GUBRF
|70,40
|2.913.928.998
|% 10,00
|
|KOZAL
|94,90
|1.522.332.802
|% 0,21
|
|SISE
|7,25
|1.404.955.551
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,60
|841.153.040
|% 3,90
|
|BRSAN
|27,98
|730.790.008
|% -7,66
|
|SKBNK
|1,56
|706.493.300
|% 3,31
|
|SISE
|7,25
|1.404.955.551
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,60
|841.153.040
|% 3,90
|
|TEKTU
|2,10
|280.201.091
|% 6,60
|
|ODAS
|3,84
|521.593.057
|% -1,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4057
|7,4105
|% -2,32
|
|Euro
|9,0565
|9,0654
|% -1,91
|
|Sterlin
|10,0171
|10,0673
|% -2,26
|
|Frank
|8,3394
|8,3896
|% -1,68
|
|Riyal
|1,9752
|1,9851
|% -2,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.895
|1.895
|15,54
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-5,55
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,62
|26,66
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,07
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|B. Petrol
|51,23
|51,23
|-0,11
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