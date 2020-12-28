BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-----------Bildirim İçeriğiAçıklamalardanışma kurulu ve kaldıraç işlemi tadil metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895215BIST