BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 09:36
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
karşılaştırma ölçütü değişikliği tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987691
BIST
16:571.905
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 47,66
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
16:5713,0946
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,1599
|Açılış
|: 13,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
16:5714,8813
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -0,2250
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
16:57760,96
En Yüksek
|Değişim
|: -2,40%
|| -18,71
|Açılış
|: 760,96
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler16:55
|CRFSA
|42,02
|3.211.883
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.100.926
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|341.802.313
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.512.719
|% 9,73
|
|EDIP
|3,06
|45.757.493
|% 9,68
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|14,13
|21.391.029
|% -5,29
|
|AKGRT
|10,25
|13.260.893
|% -3,30
|
|PAPIL
|14,74
|13.446.013
|% -3,03
|
|PSDTC
|27,20
|13.664.476
|% -3,00
|
|THYAO
|21,24
|1.619.515.671
|% 6,09
|
|GARAN
|11,48
|1.593.986.134
|% 1,86
|
|EREGL
|28,64
|1.070.344.284
|% 1,70
|
|YKBNK
|3,44
|858.982.105
|% 1,78
|
|SISE
|13,64
|846.793.640
|% 1,94
|
|YKBNK
|3,44
|858.982.105
|% 1,78
|
|ODAS
|1,39
|234.809.701
|% 3,73
|
|GARAN
|11,48
|1.593.986.134
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,20
|286.503.525
|% 2,80
|
|AKBNK
|7,29
|575.123.922
|% 1,25
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0499
|13,0582
|% -1,48
|
|Euro
|14,8067
|14,8598
|% -1,63
|
|Sterlin
|17,6091
|17,6974
|% -1,47
|
|Frank
|14,2586
|14,3445
|% -1,47
|
|Riyal
|3,4779
|3,4953
|% -1,19
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-20,75
|
|Altın Gr.
|765
|765
|-14,92
|
|Cumhuriyet
|5.123
|5.200
|-134,00
|
|Tam
|5.086
|5.219
|-144,54
|
|Yarım
|2.458
|2.525
|-69,92
|
|Çeyrek
|1.233
|1.262
|-34,95
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|9,64
|9,65
|-0,27
|
|B. Petrol
|77,47
|77,47
|-0,31
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:10VBTYZ
Yüzde 6.55 oranında artışla 22.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 521, 245 adet işlem
-
17:09KUYAS
Yüzde 7.83 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 711, 711 adet işlem
-
17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 66 artarak (% 2.90 ) 2, 084
-
17:08XU100
Endeks 1, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 62 üstünde . İşlem hacmi 18, 181.00 milyon TL de
-
17:07PRKAB
Yüzde 8.43 oranında artışla 68.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 433, 342 adet işlem