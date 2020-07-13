BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
13.07.2020 14:51
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel fon izahnamesidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859400
BIST
14:51117.698
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 2.889,16
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.761
En Düşük
116.126
14:516,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
14:517,7887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0276
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
14:51399,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,53
|Açılış
|: 399,49
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.375.979
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|16.351.872
|% 10,00
|
|BFREN
|414,40
|13.633.206
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|2.554.331
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|TSPOR
|5,84
|466.356.421
|% -6,41
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|UZERB
|4,73
|44.942
|% -5,02
|
|EKGYO
|2,23
|1.141.099.873
|% 3,24
|
|THYAO
|11,98
|743.925.021
|% 1,27
|
|ODAS
|2,83
|520.346.367
|% 5,20
|
|GARAN
|7,95
|509.961.524
|% 1,79
|
|TSPOR
|5,84
|466.356.421
|% -6,41
|
|EKGYO
|2,23
|1.141.099.873
|% 3,24
|
|ODAS
|2,83
|520.346.367
|% 5,20
|
|YKBNK
|2,38
|335.312.139
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,78
|243.889.018
|% 7,88
|
|SKBNK
|1,60
|170.743.168
|% 3,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6222
|8,6654
|% -0,14
|
|Frank
|7,2571
|7,3009
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|9,96
|
|Altın Gr.
|399
|400
|2,54
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.615
|10,10
|
|Tam
|2.675
|2.683
|10,40
|
|Yarım
|1.298
|1.313
|5,10
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,15
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,24
|0,11
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|-0,44
|
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