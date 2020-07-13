BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
13.07.2020 14:53
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-----------
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel fon izahnamesidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859406
BIST
14:39117.704
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 2.895,71
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.761
En Düşük
116.126
14:396,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
14:397,7851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
14:39399,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,44
|Açılış
|: 399,40
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.314.727
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.371.128
|% 10,00
|
|KONYA
|322,90
|61.953.848
|% 9,98
|
|BFREN
|414,40
|13.558.199
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|2.222.773
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|TSPOR
|5,83
|462.568.577
|% -6,57
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|UZERB
|4,73
|44.942
|% -5,02
|
|EKGYO
|2,24
|1.131.967.178
|% 3,70
|
|THYAO
|11,99
|736.819.202
|% 1,35
|
|ODAS
|2,85
|512.656.878
|% 5,95
|
|GARAN
|7,97
|494.979.614
|% 2,05
|
|TSPOR
|5,83
|462.568.577
|% -6,57
|
|EKGYO
|2,24
|1.131.967.178
|% 3,70
|
|ODAS
|2,85
|512.656.878
|% 5,95
|
|YKBNK
|2,38
|328.792.033
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,78
|243.096.011
|% 7,88
|
|SKBNK
|1,60
|169.170.407
|% 3,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6226
|8,6659
|% -0,14
|
|Frank
|7,2570
|7,3008
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|10,09
|
|Altın Gr.
|399
|400
|2,58
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.615
|10,50
|
|Tam
|2.675
|2.684
|10,90
|
|Yarım
|1.299
|1.313
|5,30
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,10
|
|B. Petrol
|42,52
|42,52
|-0,72
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:49AGYO
Yüzde 6.91 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 222, 589 adet işlem
-
14:48TRGYO
Yüzde 7.44 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 336, 902 adet işlem
-
14:47MARTI
Yüzde 6.67 oranında artışla 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 249, 359 adet işlem
-
14:46TEKTU
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 364, 198 adet işlem
-
14:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, TSKB, KOZAA