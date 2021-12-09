BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
09.12.2021 12:07
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
fon izahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982350
BIST
14:532.036
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 31,76
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
14:5313,8054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1181
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8055
En Düşük
13,6067
14:5315,6441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0943
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6472
En Düşük
15,4514
14:53789,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 4,45
|Açılış
|: 789,43
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler14:52
|NIBAS
|11,44
|44.047.642
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.793.390
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|12.729.637
|% 9,98
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|50.085.366
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|425.861.627
|% -9,95
|
|SISE
|15,76
|3.324.296.804
|% 5,84
|
|KRDMD
|10,74
|2.564.848.708
|% 8,70
|
|THYAO
|21,24
|2.463.220.080
|% 4,22
|
|GARAN
|11,99
|1.953.991.370
|% 0,08
|
|ASELS
|24,60
|1.521.263.742
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,53
|855.526.084
|% -0,39
|
|YKBNK
|3,65
|1.040.167.390
|% 0,55
|
|KRDMD
|10,74
|2.564.848.708
|% 8,70
|
|SISE
|15,76
|3.324.296.804
|% 5,84
|
|GARAN
|11,99
|1.953.991.370
|% 0,08
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7928
|13,7978
|% 0,81
|
|Euro
|15,6146
|15,6336
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,1045
|18,1953
|% 0,46
|
|Frank
|14,8628
|14,9523
|% 0,44
|
|Riyal
|3,6604
|3,6787
|% 0,77
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-4,95
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,53
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.300
|24,00
|
|Tam
|5.199
|5.331
|22,16
|
|Yarım
|2.513
|2.579
|10,71
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|5,36
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,29
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,00
|
|B. Petrol
|75,32
|75,32
|-0,50
|