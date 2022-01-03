BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
03.01.2022 09:36
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel fon izahnamesidir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987693
BIST
13:561.913
En Yüksek
|Değişim
|: 2,97%
|| 55,19
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
13:5613,3486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0941
|Açılış
|: 13,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
13:5615,1982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0919
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
13:56785,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 6,26
|Açılış
|: 785,93
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler13:56
|CRFSA
|42,02
|3.142.802
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.390.900
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|69.911.471
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.549.299
|% 9,62
|
|TOASO
|82,85
|377.596.897
|% 9,45
|
|DOBUR
|65,60
|2.535.101
|% -6,95
|
|NIBAS
|14,04
|17.545.640
|% -5,90
|
|BAGFS
|16,55
|42.653.485
|% -5,43
|
|AKGRT
|10,23
|8.648.065
|% -3,49
|
|ETYAT
|3,58
|1.038.261
|% -2,98
|
|THYAO
|20,90
|1.043.829.104
|% 4,40
|
|GARAN
|11,47
|963.842.876
|% 1,77
|
|EREGL
|28,86
|757.098.849
|% 2,49
|
|YKBNK
|3,46
|678.718.149
|% 2,37
|
|SISE
|13,73
|588.933.914
|% 2,62
|
|YKBNK
|3,46
|678.718.149
|% 2,37
|
|ODAS
|1,38
|167.730.868
|% 2,99
|
|GARAN
|11,47
|963.842.876
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,19
|141.708.405
|% 2,34
|
|TSKB
|1,48
|85.730.317
|% 2,78
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3356
|13,3486
|% 0,71
|
|Euro
|15,1507
|15,1982
|% 0,61
|
|Sterlin
|18,0206
|18,1110
|% 0,83
|
|Frank
|14,5946
|14,6825
|% 0,86
|
|Riyal
|3,5524
|3,5702
|% 0,92
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-3,22
|
|Altın Gr.
|785
|785
|5,30
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.300
|-34,00
|
|Tam
|5.205
|5.341
|-23,24
|
|Yarım
|2.516
|2.583
|-11,25
|
|Çeyrek
|1.262
|1.292
|-5,62
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,28
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|0,09
|
|B. Petrol
|78,97
|78,97
|1,19
|