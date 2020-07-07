BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2020 09:47
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasını gösteren performans sunuş raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855498
BIST
18:05118.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
0
En Düşük
0
18:056,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8657
En Düşük
6,8561
18:057,7651
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7844
En Düşük
7,7516
18:05394,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,26
|Açılış
|: 394,01
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
393,22
BIST En Aktif Hisseler
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,96
|225.503.445
|% 0,00
|
|SAYAS
|4,49
|4.738.195
|% 0,00
|
|OZBAL
|4,18
|37.166.099
|% 0,00
|
|SOKM
|14,57
|392.040.491
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,96
|225.503.445
|% 0,00
|
|SAYAS
|4,49
|4.738.195
|% 0,00
|
|OZBAL
|4,18
|37.166.099
|% 0,00
|
|SOKM
|14,57
|392.040.491
|% 0,00
|
|TKFEN
|17,81
|1.406.363.664
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 0,00
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 0,00
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,22
|908.629.555
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 0,00
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,74
|521.618.607
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5511
|8,5940
|% 0,07
|
|Frank
|7,2532
|7,2969
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|0,14
|
|Altın Gr.
|394
|394
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.615
|2.655
|11,00
|
|Tam
|2.626
|2.638
|0,00
|
|Yarım
|1.276
|1.290
|0,00
|
|Çeyrek
|638
|646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,21
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,53
|42,53
|-0,57
|