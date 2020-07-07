BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2020 09:47
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
-01.01.2020-30.06.2020 traihleri arasını gösteren performans sunuş raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855500
BIST
11:08119.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 871,07
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.411
En Düşük
118.398
11:086,8679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8679
En Düşük
6,8524
11:087,7556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0108
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7471
11:08393,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,70
|Açılış
|: 393,10
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
392,82
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|8.057.525
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,29
|2.351.135
|% 9,98
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|39.145.522
|% 9,84
|
|ZOREN
|2,69
|181.728.862
|% 9,80
|
|BJKAS
|3,23
|226.675.388
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,21
|20.676.138
|% -5,87
|
|KATMR
|5,04
|16.729.647
|% -4,73
|
|RTALB
|30,06
|18.657.492
|% -4,63
|
|ULAS
|5,11
|2.359.351
|% -4,49
|
|EKGYO
|2,21
|1.061.321.284
|% 3,27
|
|ODAS
|3,01
|647.528.092
|% 5,99
|
|GARAN
|8,39
|428.552.349
|% 0,24
|
|TKFEN
|17,95
|347.531.550
|% 0,79
|
|AKBNK
|6,11
|274.954.466
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,21
|1.061.321.284
|% 3,27
|
|ODAS
|3,01
|647.528.092
|% 5,99
|
|IHLGM
|1,94
|241.236.949
|% 5,43
|
|DOHOL
|2,36
|256.189.382
|% 3,51
|
|SKBNK
|1,84
|158.373.122
|% 5,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5412
|8,5840
|% -0,05
|
|Frank
|7,2504
|7,2941
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-3,63
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|2.615
|2.655
|11,00
|
|Tam
|2.623
|2.635
|-3,20
|
|Yarım
|1.274
|1.289
|-1,50
|
|Çeyrek
|637
|645
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|-0,41
|
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