BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2020 11:34
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında gerçekleşen Bağımsız Denetimden geçmemiş performans sunum raprudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855565
BIST
11:22119.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 1.017,32
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.503
En Düşük
118.398
11:226,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8672
En Düşük
6,8524
11:227,7514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0150
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7426
11:22392,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,01
|Açılış
|: 392,61
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
392,58
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|8.218.221
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,29
|2.393.423
|% 9,98
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|39.325.578
|% 9,84
|
|ZOREN
|2,69
|183.586.145
|% 9,80
|
|BJKAS
|3,23
|228.143.624
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|24.748.681
|% -7,92
|
|KRDMA
|4,33
|6.058.263
|% -4,84
|
|KATMR
|5,04
|16.729.647
|% -4,73
|
|KRTEK
|4,10
|4.261.128
|% -3,98
|
|EKGYO
|2,21
|1.154.009.763
|% 3,27
|
|ODAS
|2,99
|745.992.748
|% 5,28
|
|GARAN
|8,41
|489.993.603
|% 0,48
|
|TKFEN
|18,00
|409.143.366
|% 1,07
|
|TUPRS
|89,20
|383.546.424
|% 2,59
|
|EKGYO
|2,21
|1.154.009.763
|% 3,27
|
|ODAS
|2,99
|745.992.748
|% 5,28
|
|IHLGM
|1,94
|249.236.523
|% 5,43
|
|DOHOL
|2,34
|273.936.856
|% 2,63
|
|SKBNK
|1,83
|180.755.596
|% 5,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5490
|8,5918
|% 0,04
|
|Frank
|7,2509
|7,2946
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-8,12
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|2.544
|2.564
|-7,00
|
|Tam
|2.619
|2.631
|-7,20
|
|Yarım
|1.272
|1.287
|-3,50
|
|Çeyrek
|636
|644
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|-0,30
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