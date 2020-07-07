BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında gerçekleşen Bağımsız Denetimden geçmemiş performans sunum raprudur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855565BIST