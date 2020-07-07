BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2020 11:34
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında gerçekleşen Bağımsız Denetimden geçmemiş performans sunum raprudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855566
BIST
13:20118.457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -27,99
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
13:206,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
13:207,7493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0171
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
13:20392,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,65
|Açılış
|: 392,09
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.000.923
|% 9,98
|
|ADEL
|17,89
|35.487.403
|% 9,96
|
|PKENT
|207,90
|4.454.872
|% 9,88
|
|ORMA
|7,13
|1.075.297
|% 9,86
|
|GLBMD
|5,25
|22.104.730
|% 9,83
|
|BJKAS
|3,23
|231.600.728
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,10
|60.069.593
|% -9,09
|
|VANGD
|1,72
|1.194.271
|% -6,52
|
|KRDMA
|4,30
|12.258.291
|% -5,49
|
|AYCES
|39,00
|15.626
|% -4,88
|
|EKGYO
|2,18
|2.199.531.438
|% 1,87
|
|ODAS
|2,90
|1.173.588.442
|% 2,11
|
|GARAN
|8,33
|943.579.185
|% -0,48
|
|TKFEN
|17,81
|752.456.264
|% 0,00
|
|TUPRS
|88,10
|630.514.892
|% 1,32
|
|EKGYO
|2,18
|2.199.531.438
|% 1,87
|
|ODAS
|2,90
|1.173.588.442
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,91
|543.929.198
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,76
|403.071.804
|% 1,15
|
|TSKB
|1,32
|263.997.518
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5430
|8,5858
|% -0,03
|
|Frank
|7,2409
|7,2845
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-7,61
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.561
|-10,30
|
|Tam
|2.616
|2.628
|-10,60
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|-5,20
|
|Çeyrek
|636
|643
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|-0,41
|